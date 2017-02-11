В Киеве в автопарке сгорели шесть автобусов
Источник: КорреспонденТ.net
11.02.2017
В Киеве 11 февраля в 0:38 на территории одного из столичных автобусных парков по ул. Туполева (на территории АТП №5) произошел пожар, приведший к выводу из строя не менее шести автобусов, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели установили, что произошло возгорание одного из автобусов в отдельно стоящем 1-этажном ремонтно-хозяйственном помещении с распространением пламени на рядом расположенные автобусы.
"В 1:43 пожар локализован и в 1:57 ликвидирован. В результате пожара сгорели 3 автобуса и повреждены 3 автобуса марок МАЗ. Благодаря слаженным действиям спасателей удалось спасти 22 автобуса марок МАЗ и ЛАЗ и предотвратить распространение пожара по всей площади здания", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работали 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 33 спасателя.
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