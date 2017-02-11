В Киеве в автопарке сгорели шесть автобусов

Источник: КорреспонденТ.net

В Киеве 11 февраля в 0:38 на территории одного из столичных автобусных парков по ул. Туполева (на территории АТП №5) произошел пожар, приведший к выводу из строя не менее шести автобусов, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели установили, что произошло возгорание одного из автобусов в отдельно стоящем 1-этажном ремонтно-хозяйственном помещении с распространением пламени на рядом расположенные автобусы.