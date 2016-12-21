В Киеве возле пункта обмена валют произошла стрельба

Источник: 112.ua

В Киеве на ул. Малышко возле пункта обмена валют произошла стрельба. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве.

"Днепровское управление полиции получило вызов о стрельбе на ул. Малышко. На месте происшествия к правоохранителям обратился 44-летний местный житель, который пояснил, что около 17:50 к нему позвонила жена, которая работает кассиром в пункте обмена валют, и попросила срочно прийти: у нее возник конфликт с клиентами, которых не устроил курс обмена", – говорится в сообщении.

По показаниям мужчины, когда он приехал, в обменнике находились двое незнакомцев, которые ругались и бросались в драку к женщине.

"Мужчина сделал замечание, так один из посетителей сразу набросился на него и начал бить ногами и руками. Тогда киевлянин выбежал на улицу, достал из сумки зарегистрированное устройство для отстрела резиновыми пулями и сообщил преследователю, что будет стрелять. Младший из незнакомцев (позже полиция установила, что это были отец и сын) забрал старшего, чтобы закончить спор мирно. Мужчины ушли, но через несколько минут отец вернулся, снова возникла драка, во время которой его оппонент применил травматическое оружие", – пояснили в пресс-службе.

Следственно-оперативная группа провела первоочередные следственные действия и зафиксировала событие.

Впоследствии в полицию поступило сообщение врачей о пострадавшем с огнестрельным ранением предплечья и бедер. В медицинском учреждении, куда прибыли правоохранители, к ним обратился 20-летний студент, который пояснил, что получил ранение возле обменника, когда попытался уладить конфликт отца с неизвестным.

Следственным отделом Днепровского управления полиции по заявлениям двух сторон начаты два уголовных производства предварительными квалификациями ст. 125 (Умышленное нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Усилия правоохранителей направленные на установление всех обстоятельств происшествия для объективного и беспристрастного расследования и принятия процессуального решения в уголовных процессах.