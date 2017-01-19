В Киеве введен карантин из-за вспышки бешенства

Источник: Апостроф

В Днепровском районе Киева введен двухмесячный карантин из-за обнаружения вспышки бешенства.

Об этом говорится в сообщении на сайте Днепровской районной администрации города Киева.

Карантин объявлен на территории, которая ограниченна улицами Сулеймана Стальского, Братиславськой, Миропольской и проспектом Алишера Навои.

Введенные ограничения будут действовать на протяжении 60 дней с момента последней фиксации заболевания на бешенство.

Ранее бешенство было выявлено у кошки, которая содержалась в одной из квартир в доме на улице Курнатовского, 6.

Владельцам домашних животных, которые проживают в указанном районе, рекомендуется сделать профилактическую вакцинацию своих питомцев.