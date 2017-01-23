В Киеве задержали россиянку, сбежавшую из психбольницы во Львове

В Киеве задержали россиянку, сбежавшую из психбольницы во Львове

В Киеве задержали россиянку, сбежавшую из психбольницы во Львове

Источник: КорреспонденТ.net

Елена Яковлева устроила погром в Лычаковском ЗАГСе Львова и облила кислотой одну из его работниц.

Сотрудники полиции задержали в Киеве гражданку России, которая сбежала из психиатрической больницы Львова. Как сообщает пресс-служба Нацполиции, женщину обнаружили в одном из столичных хостелов.

"Указанная женщина действительно оказалась 31-летней гражданкой Российской Федерации, которая 18 января совершила побег из психиатрической больницы Львова, где по решению суда проходила стационарную психиатрическую экспертизу после совершения хулиганских действий в государственном учреждении Львова", – говорится в сообщении.

В ближайшее время суд изберет россиянке меру пресечения. В отношении нее возбуждены уголовные дела по ч.1, ч.2 ст. 296 УК Украины (хулиганство) и ч.2 ст. 345 УК Украины (угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении работника правоохранительного органа).

Ранее СМИ сообщили о том, что из Львовской психиатрической больницы сбежала россиянка Елена Яковлева, которая содержалась там по решению суда.

По информации Zaxid.net, в сентябре 2016 года Яковлева устроила погром в Лычаковском ЗАГСе Львова. Россиянка требовала предоставить ей свидетельство о рождении ребенка, которого она покинула в роддоме. После отказа работников ЗАГСа предоставить документ она разгромила окна и облила кислотой одну из его работниц.