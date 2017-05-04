В Киево-Печерской Лавре нашли египетскую мумию
Источник: Українські новини
04.05.2017
В Киево-Печерском историко-культурном заповеднике во время сверки фондов нашли древнеегипетскую мумию.
Как сообщила пресс-служба Министерства культуры, в начале 2017 года, во время сверки фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, заместитель генерального директора археолог Сергей Пивоваров обнаружил настоящую древнеегипетскую мумию.
Впоследствии оказалось, что речь даже о нескольких чрезвычайно интересных экспонатах, которые попали в Киев еще на рубеже ХІХ - ХХ веков. Они хранились в Церковно-археологическом музее, потом находились в Музее атеизма, который тогда располагался в Киево-Печерский Лавре.
Об артефактах, видимо, забыли, потому что несколько десятков лет эти уникальные предметы находились в фондохранилище и ими не интересовались.
Сейчас коллекция древностей Древнего Египта состоит из двух мумий, двух расписанных саркофагов и нескольких канопов.