В Киевской обл. депутат задекларировал 586 квартир общей площадью больше, чем поле "Олимпийского"

Источник: 112.ua

Депутат Ирпенского городского совета (Киевская область) Игорь Оверко в 2016 году в собственности имел 586 квартир общей площадью больше, чем футбольное поле НСК "Олимпийский". Об этом идет речь в его электронной декларации за минувший год, сообщается на сайте Общественного движения "Чесно".

400 квартир депутат продал, соответственно в собственности осталось 186 квартир.

"Представитель партии “Новые лица” утверждает, что квартир больше - 191. За год он заработал лишь около 20 тыс. гривен. Он в прошлом году прекратил право собственности на 400 квартир. А доход от продажи недвижимости составил свыше 50 млн грн. Кроме квартир, у Оверко 4 жилых дома, 18 земельных участков и более 16 млн грн сбережений", - говорится в материале.

Игорь Оверко является руководителем и соучредителем стройфирмы "Синергия". Комментируя информацию о своем имуществе, он заявил, что "является одним из немногих депутатов, которые задекларировали все свои доходы честно".

"Я точно знаю количество квартир, которые задекларировал. Их 191. Все квартиры я зарегистрировал на свое имя, в дальнейшем я их собираюсь продавать так, как это определено законом: я иду к нотариусу, мы совершаем все необходимые действия.. Это не является схемой (уклонения от уплаты налогов, - ред.), я легализовал все квартиры с целью оплатить все, что должен уплатить государству, не надо думать, что я что-то скрываю. Я плачу все налоги государству. Если вы посмотрите в мою декларацию, то вы увидите, что я лишь в четвертом квартале 2016 года заплатил в государство более 12 млн гривен. Я принял такое решение честно задекларировать все квартиры, поэтому все квартиры у меня задекларированы", - прокомментировал он.

В Едином реестре деклараций у депутата указано 186 квартир, они расположены в Ирпене. Общая площадь - 7888,1 кв. метров.

Несмотря на то, что Оверко указал продажу 400 квартир, стоимость ни одной из них он не уточнил.

"Если грубо взять сумму, которую задекларировал Оверко как доход от отчуждения всего недвижимого имущества (то есть и квартиры, и земли, и дома), а это почти 52 млн грн, и поделить ее всю хотя бы на 400 проданных депутатом квартир - примерная стоимость одной квартиры под Киевом составит 130 тыс. грн, что по курсу Нацбанка составляет менее 5 тыс. долларов. Очевидно, что стоимость квартир значительно занижена и таки могла состояться минимализация налогообложения", - говорится в материале движения "Честно".

Кроме квартир, Оверко задекларировал 18 земельных участков в Ирпене, общей площадью 40116 кв. м. Депутат объясняет, что всю землю купил.