В Киргизстане накануне выборов президента задержали лидера оппозиции

Источник: 112.ua

В Киргизстане сотрудники госбезопасности задержали лидера оппозиции Омурбека Текебаева. Он был задержан сегодня, 26 февраля по обвинению в коррупции и мошенничестве. Таким образом оппозиционер может быть устранен от участия в президентских выборах, которые пройдут в ноябре.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Сообщается, что Текембаев был задержан в аэропорту, когда он прилетел из Турции.

Прокуратура Киргизии сообщила, что Текембаева подозревают в получении 1 млн долл взятки от российских инвесторов в 2010 году, в обмен на помощь в получении контроля над местной телекоммуникационной компанией. Текембаев в то время был местным чиновником.

58-летний Текембаев с 1994 года возглавляет социалистическую партию "Ата-Мекен". Он является одним из самых яростных критиков нынешнего президента страны Алмазбека Атамбаева, срок которого на посту истекает в нынешнем году, говорится в сообщении.