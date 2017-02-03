В Китае начали продавать свежий воздух из гор

Источник: Українські новини

На китайском рынке появился новый товар - бутылки со свежим воздухом из гор Циньлин, сообщает "Синьхуа".

Каждая такая бутылка объемом 7 литров стоит около 20 юаней (примерно 3 американских доллара). В провинции Шэньси на северо-западе Китая первые 800 бутылок были сразу же распроданы.

Воздух собирается в бутылки в лесопарке Ниндун, который расположен в глубине гор Циньлин. Лесистость в данном парке, где обычно стоит дождливый и влажный климат, достигает 95,1 проц. Концентрация отрицательных ионов кислорода в местном воздухе составляет 35 тыс на кубический сантиметр.

В связи с серьезной проблемой загрязнения воздуха ряд товаров, таких как респираторы и воздухоочистители, становятся все более популярными в Китае.