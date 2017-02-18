В Китае вспыхнула самая большая эпидемия птичьего гриппа с 2013 года

Источник: РБК-УКРАИНА

Власти Китая пытаются сдержать самую опасную с 2013 года эпидемию птичьего гриппа в стране. С января по меньшей мере 87 человек умерли в Китае от этой болезни, передает ВВС. Всего, по состоянию на 18 февраля, в стране зафиксированы более 260 случаев заболевания вирусом H7N9. Отмечено, что власти закрывают птичьи рынки в южных и центральных регионах страны, в стране повысили контроль за транспортировкой птиц. По словам китайских властей, большинство случаев заражения гриппом произошли через контакты с домашней птицей. Чаще всего это происходит на рынках или фермах.

Сейчас власть просит население избегать прямых контактов с птицами. Работников здравоохранения учат распознавать ранние симптомы птичьего гриппа. Эксперты критикуют власти Китая за то, что они не оперативно реагируют на эпидемию. В этом году вирус меньше фиксируют в домашней птицы. Часто симптомы остаются незаметными. Люди переживают тяжелую форму болезни, и часто это приводит к смерти. Четыре года назад в Китае произошла вспышка птичьего гриппа, из-за которой погибли десятки людей. Тогда в стране началась паника: люди ходили по улицам в масках, массово уничтожали домашнюю птицу, много китайцев старались не посещать общественные места.



