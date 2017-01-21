В китайском отеле люди оказались похороненными заживо из-за оползня

В китайском отеле люди оказались похороненными заживо из-за оползня

В китайском отеле люди оказались похороненными заживо из-за оползня

Источник: Українські новини

В Китае, провинции Хубэй, двое погибли и десятеро пропали без вести в отеле, который накрыл оползень. Об этом сообщает "Синьхуа".

Приблизительно 3 тыс. кубометров горной породы сошли на отель Mirage. В результате ЧП больше всего пострадали работники и гости, находившиеся в это время в ресторане отеля на первом этаже.

Спасатели достали из-под завалов пятерых выживших людей, двое из которых скончались в больнице.