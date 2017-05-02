В КНДР заявили, что американские учения в Южной Корее толкают их к ядерной атаке

Источник: Українські новини

Участие двух американских бомбардировщиков B-1B Lancer в учениях с Южной Кореей поставило Корейский полуостров на грань ядерной войны. Об этом заявили власти КНДР, в то время как в Южной Корее уже закончена установка американской противоракетной обороны THAAD.

"Безрассудная военная провокация подталкивает ситуацию на Корейском полуострове ближе к грани ядерной войны", - цитирует распространенное по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) сообщение ВВС.

В заявлении Пхеньяна подчеркивается, что бомбардировщиики отработали сброс ядерных бомб на крупные объекты, тогда как президент США Дональд Трамп тем временем "вместе с другими американскими ястребами требует превентивного ядерного удара [по КНДР]".

Ранее во вторник стало известно, что накануне на Корейском полуострове появились два американских бомбардировщика B-1B Lancer, чтобы принять участие в совместных учениях с Южной Кореей. В министерстве обороны Южной Кореи заявили, что размещение бомбардировщиков стало частью усилий по сдерживанию провокаций со стороны Северной Кореи и реагированию на угрозы, создаваемые ядерными и ракетными программами КНДР.