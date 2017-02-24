В Кривом Роге мужчина выхватил гранату у хулигана, угрожавшего подорвать таксиста

Источник: 112.ua

В Кривом Роге прохожий выхватил гранату у хулигана, который во время ссоры с таксистом выдернул из гранаты чеку и угрожал всех взорвать. Хулиган задержан в Саксаганском отделении полиции, а неравнодушный прохожий получит награду от начальника главного управления Нацполиции в следующий четверг. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Нацполиции Днепропетровской обл. Анна Старчевская в комментарии каналу "112 Украина".

"Сейчас мужчина, у которого была граната, задержан. Он не находился нигде на учете. В четверг начальник Главного управления Напцполиции будет посещать Кривой Рог, и с рук руководителя герой (выхвативший гранату) получит награду", - заявила Старчевская.

Прохожий выхватил гранату, зажал ее в своих руках и перемотал изолентой, чтобы предотвратить взрыв. Дождавшись приезда полицейских, неравнодушный человек передал боеприпас правоохранителям.

Сотрудники взрывотехнической службы установили, что мужчина угрожал боевой ручной гранатой РГД-5, которая составляла реальную угрозу гражданам. Взрывотехники тут же на месте происшествия ее обезвредили - отсоединили запал от корпуса.

Как сообщили в полиции, конфликт возник между водителем такси и пассажиром, которого не удовлетворила цена за услугу перевозчика. Недовольный клиент достал из кармана гранату и начал угрожать ею водителю. Между ними возникла драка, которую заметили прохожие граждане. Один из них отобрал у злоумышленника гранату.