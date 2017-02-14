В Кривом Роге неизвестные избили журналиста

Источник: Українські новини

Телевизионный канал "Рудана" (Кривой Рог, Днепропетровская область) заявляет об избиении неизвестными журналиста Владимира Куропятника вечером 13 февраля.

Об этом сообщила директор телеканала Наталья Власова на своей странице в социальной сети Facebook.

"Был жестоко избит наш сотрудник, журналист и гостевой редактор телеканала "Рудана" Владимир Куропятник. Это случилось возле его дома. Неизвестные подошли с просьбой "дать закурить", и практически сразу стали наносить удары по лицу и по ногам. Примечательно, что нападавшие не забрали ни кошелек, ни телефон, абсолютно ничего", - сообщила Власова.

По ее словам, Куропятник находится во 2-й городской больнице с переломом костей носа и сотрясением головного мозга.

Также по информации Власовой, ранее другому журналисту телеканала из отдела новостей в социальной сети приходили сообщения с угрозами.

Телеканал "Рудана" был создан в 1993 году и является крупнейшим в Кривом Роге и Криворожском районе.

Аудитория телеканала составляет около 1 млн человек.