В Кривом Роге неизвестные избили журналиста
Источник: Українські новини
14.02.2017
Телевизионный канал "Рудана" (Кривой Рог, Днепропетровская область) заявляет об избиении неизвестными журналиста Владимира Куропятника вечером 13 февраля.
Об этом сообщила директор телеканала Наталья Власова на своей странице в социальной сети Facebook.
"Был жестоко избит наш сотрудник, журналист и гостевой редактор телеканала "Рудана" Владимир Куропятник. Это случилось возле его дома. Неизвестные подошли с просьбой "дать закурить", и практически сразу стали наносить удары по лицу и по ногам. Примечательно, что нападавшие не забрали ни кошелек, ни телефон, абсолютно ничего", - сообщила Власова.
По ее словам, Куропятник находится во 2-й городской больнице с переломом костей носа и сотрясением головного мозга.
Также по информации Власовой, ранее другому журналисту телеканала из отдела новостей в социальной сети приходили сообщения с угрозами.
Телеканал "Рудана" был создан в 1993 году и является крупнейшим в Кривом Роге и Криворожском районе.
Аудитория телеканала составляет около 1 млн человек.