В Литве закрыли программу "Угадай песню" из-за нацистского приветствия

Источник: Українські новини

Литовский государственный телеканал LRT закрыл программу "Угадай песню" после того, как одна из ее участниц продемонстрировала нацистское приветствие, пишет Meduza.

Во время передачи актриса Аста Баукуте, угадав песню литовского исполнителя Симонаса Донсковаса, вскочила с кресла, подняла руку в нацистском приветствии и прокричала "Еврей!"

Директор LRT назвал поведение Баукуте неприемлемым и заявил о закрытии передачи. Заместитель директора сказал, что шокирован случившимся, и принес извинения зрителям. По его словам, поведение Баукуте противоречит ценностям, которых придерживается телеканал.

Баукуте выразила удивление в связи с решением о закрытии передачи и заверила, что в ее действиях не было политики. По словам актрисы, она лично знакома с Донсковасом и считает его своим другом.

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