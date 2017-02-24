В Литву перекинули немецкие танки для батальона НАТО

Источник: 112.ua

В город Шяштокай в Литве доставили немецкие танки Leopard, боевые машины пехоты Marder, инженерные машины Dachs, все они поступят в распоряжение дислоцированного в Литве батальона НАТО. Об этом сообщает издание Delfi.

Батальон под командованием Германии - один из четырех так называемых боевых групп НАТО, размещаемых в странах Балтии и Польше. Командовать батальоном в Эстонии будет Великобритания, в Латвии это будет делать Канада, а в Польше - США.

В настоящее время в Рукле уже находится около 300 из 450 военнослужащих, которые должны быть там размещены, к ним присоединятся военные контингенты Бельгии, Голландии, Люксембурга, Норвегии, Франции и Хорватии.