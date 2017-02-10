В ЛНР хотят национализировать предприятия Ахметова
Источник: КорреспонденТ.net
10.02.2017
В ЛНР могут национализировать ряд предприятий, в том числе принадлежащие бизнесмену Ринату Ахметову. Об этом заявил глава "республики" Игорь Плотницкий.
Сообщается, что "парламент" ЛНР рассмотрел и принял в первом чтении проект о внесении изменений в "закон" О налоговой системе. согласно, все предприятия, работающие, но не зарегистрированные в ЛНР, будут национализированы.
"Он касается публичного акционерного общества "Алчевский металлургический комбинат", включая "Алчевсккокс", "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит", "Краснодонуголь", "Аквасервис", "Экоэнергия", Ветряной парк Краснодонский, Ветряной парк Лутугинский", - говорится в комментарии Плотницкого на его сайте.
Он отметил, что в "республике" долго мирились с нерезидентами, которые, не признавая ЛНР, осуществляя хозяйственную деятельность на ней.