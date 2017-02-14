В Малайзии убит брат Ким Чен Ына

Источник: 112.ua

Ким Чон Нам, брат лидера КНДР Ким Чен Ына убит в Малайзии. Об этом заявила полиция Малайзии, сообщает BBC.

Ранее о нападении на сводного брата лидера КНДР сообщал Reuters со ссылкой на агентство Yonhap и другие СМИ Южной Кореи. Источник агенства правительства Южной Кореи отметил, что Ким Чон Нам был убит в понедельник утром.

Сообщается, что на сводного брата главы КНДР Ким Чон Нама было совершено покушение в аэропорту Куала-Лумпур. Там на 45-летнего мужчину напали две женщины, которые нанесли ему ранение отравлеными иглами, а потом скрылись. По дороге в больницу брат северокорейского лидера скончался. Подозреваемым удалось скрыться, но в Южной Кореи предполагают, что они могут быть сотрудниками спецслужб КНДР.

Ким Чон Нам — старший сын Ким Чен Ира и сводный брат действующего главы КНДР Ким Чен Ына. Ким Чон Нам не жил в Северной Кореи с тех пор, как впал в немилость у Ким Чен Ира, после чего был отстранен от наследования высшего государственного поста.

С 2001 года Ким Чон Нам постоянно проживал в Китае, в основном, в Шанхае, не бывая в КНДР. Считался осторожным оппозиционером. По некоторым сообщениям, в 2009 году северокорейское руководство или Ким Чен Ын по собственной инициативе планировали его устранение, но отказались от этих планов под давлением официального Пекина.

Южнокорейские СМИ уже назвали смерть Ким Чон Нама самой громкой в верхушке правительства КНДР, после казни генерала Чан Сон Тхэка в 2013 году, который также является мужем тети Ким Чен Ына. 12 декабря 2013 года состоялось заседание специального военного трибунала, который обвинил Чан Сон Тхэка в попытке государственного переворота и приговорил его к смертной казни, в тот же день приговор был приведён в исполнение. Сообщалось, что Чан Сон Тхэк был расстрелян из крупнокалиберных зенитных пулемётовв здании министерства государственной безопасности КНДР.