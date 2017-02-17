В Мариуполе чествовали металлургов: состоялся концерт, посвященный 120-летию ММК имени Ильича

Источник: Мариупольские новости

В ДК "Металлургов" состоялось торжественное мероприятие, посвященное 120-летию ММК им. Ильича. По случаю праздника первые лциа страны и города чествовали сотрудников и ветеранов комбината.

Генеральный директор «Метинвест Холдинга» Юрий Рыженков отметил, что качество выпускаемой заводом продукции подтверждено ведущими зарубежными и отечественными партнерами. "У комбината есть будущее. Комбинат может с уверенностью идти вперед, имея полное доверие акционеров, ну и, я надеюсь, трудового коллектива", - сказал он.

В адрес сотрудников предприятия, которые сейчас работают в непростых условиях, прозвучали слова благодарности от генерального директора ММКИ Юрия Зинченко.



"Историю комбината делали люди. Это десятки тысяч людей, которых мы сегодня чествуем: и поколение, которое сегодня работает на предприятии, и наших ветеранов, безусловно, которые всегда с нами душой и сердцем", - отметил Зинченко.

Поздравил металлургов и поблагодарил их руководитель полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин: "Мне бы хотелось поблагодарить за ту работы, которую проводили в 2014 году, когда отстояли город вместе с Нацгвардией, полицией и вооруженными силами Украины. Эта работа была сделана также благодаря металлургам".

Теплые слова в адрес комбината и его сотрудников сказал глава Донецкой ОГА Павел Жебривский: "120 лет незабываемой истории. Это, пожалуй, одно из промышленных сердец Украины. Низкий поклон тем, кто работал, работает и будет работать на этом заводе. "Ильича" - это Мариуполь, а Мариуполь - это "Ильича" и это Украина".

Поздравили ильичевцев с юбилеем и народные депутаты Украины.



"Это уникальное предприятие с уникальными традициями. На предприятии самая главная ценность и достоинство - трудовой коллектив. Я их поздравляю от всей души, от всего сердца. Желаю, чтобы мир был у нас над головой, мир в их домах, мир в их сердцах. Здоровья и благополучия", - сказал нардеп Вадим Новинский.



Сергей Матвиенков также пожелал предприятию и его работникам всяческих благ, а также подчеркнул, что комбинат им. Ильича действительно является флагманом металлургии Украины.

Городской голова Вадима Бойченко тоже отметил неоценимый вклад ильичевцев в развитие Мариуполя и страны: "Очень хочется пожелать, чтобы этот опыт, эти знания, которые были накоплены за 120 лет, чтобы они стали точкой дальнейшего роста, чтобы комбинат на этом не останавливался, чтобы инвестиции превышали миллиарды долларов".



Для ветеранов и сотрудников предприятия был подготовлен яркий концерт, который провели известные ведущие Григорий Решетников и Надежда Мейхер. На сцене коллективы города показали танцевальные номера.