В Марокко в результате ДТП заживо сгорели не менее 10 человек

Источник: РБК-УКРАИНА

На юге Марокко в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) не менее 10 человек сгорели заживо, еще 22 получили травмы, часть пострадавших эвакуировали на вертолетах в Марракеш, передает "Голос Африки". Сообщается, что на трассе, которая ведет к городу Агадир, столкнулись грузовик и пассажирский автобус, которые впоследствии загорелись. В результате инцидента не менее 10 человек сгорели заживо и более двух десятков пострадали. Некоторых тяжело пострадавших эвакуировали медицинскими вертолетами в Марракеш. Напомним, ранее сообщалось, что в США на Apple подали в суд за смерть пятилетней девочки.



