В Мексике учащийся колледжа открыл стрельбу

Источник: КорреспонденТ.net

На севере Мексики в американском учебном заведении учащийся открыл огонь, передает AFP. По предварительным данным, подросток убил по меньшей мере трех человек.

По информации Reuters, что смерть трех человек пока не подтверждена. Точно известно, что учащийся серьезно ранил двух других студентов и преподавателя.

Агентство AP пишет, что выстрелив в преподавателя и ученика, студент навел пистолет на других детей в классе, но после выстрелил в себя.

В полиции рассказали, что студент зашел в здание с оружием и начал стрелять. Он назвал инцидент "беспрецедентным".