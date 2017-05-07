В МИД РФ заявляют, что встреча Путина и Трампа нужна не для сенсации, а для конкретных результатов

Источник: 112.ua

Москва ожидает конкретных результатов от встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, подготовка к которой сейчас ведется. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью одному из российских телеканалов.

"Понимаете, встреча нужна нам и американцам, как я понимаю, не для того, чтобы произвести на кого-то внешний эффект и сказать: "Ну вот, сенсация, так долго говорили, и вот наконец она состоялась", - сказал Лавров.

Он добавил, что Путин и Трамп встречаются не только для того, чтобы пожать друг другу руки и послушать, кто что думает об отношениях друг с другом и о международных проблемах.

"Россия и США настолько сильно влияют на международную стабильность и безопасность, что от такой встречи, конечно, будут ждать конкретных результатов. И чтобы это было так, ее нужно хорошо подготовить", - отметил глава российского МИД.

По словам Лаврова, Трамп настроен на продолжение усилий по нормализации отношений с РФ "в общих интересах". И Москва на это ориентируется, отметил он.