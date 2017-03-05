В МИД Украины подтвердили освобождение украинца из плена нигерийских пиратов
Источник: 112.ua
05.03.2017
Захваченный пиратами украинец-член экипажа судна BBC Caribbean освобожден и находится в безопасности. Об этом сообщает пресс-служба департамента консульской службы МИД Украины в Twitter.
Напомним, ранее российские СМИ сообщили о том, что пираты освободили всех членов экипажа захваченного в Нигерии судна, среди которых один украинец и семеро россиян.
Переговоры с пиратами вела немецкая компания Briese, которой принадлежит судно BBC Caribbean. Известно, что с пиратами удалось договориться о выкупе, но его сумма не разглашается.
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