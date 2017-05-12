В МИДе обнадежили украинцев "безвизом" с сотней стран мира в ближайшем будущем

Источник: Українські новини

Министр иностранных дел Павел Климкин, заявляет, что в настоящее время ведутся переговоры о предоставлении Украине безвизового режима с еще 27 странами.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українські Новини.

"В настоящее время у нас есть 52 страны, с которыми действует безвизовый режим. После того, как для нас откроется Шенгенская зона, к нам присоединятся 26 стран Европейского Союза и еще 4 страны. Мы сейчас ведем переговоры с 27 странами относительно фасилитации, имеем планы об открытии в ближайшие недели или месяцы еще ряда переговоров", - сказал Климкин.

По его словам, в перечень этих стран входят страны Азии и Латинской Америки.

Он высоко оценил шансы того, что в ближайшем будущем безвизовый режим для украинцев будет доступен с сотней стран мира.

"Мы даже подсчитали, что мы где-то будем среди первых 40 стран в индексе открытости, когда будет получен безвиз с Европейским Союзом", - сказал министр.