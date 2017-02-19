В МИДе Турции назвали принципиальными их расхождения с РФ по поводу аннексии Крыма

Источник: Українські новини

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время Мюнхенской конференции по безопасности назвал несколько принципиальных разногласий с Россией, в том числе, по вопросу Крыма. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Россия – наш торговый партнер, у нас много совместных проектов, но это не означает, что мы во всем согласны с Россией", - сообщил министр.

"Наша политика основывается на принципах. Еще до инцидента (со сбитым российским самолетом в 2015 году) у нас были проблемы (в отношениях с РФ), связанные с Крымом. Мы не приняли аннексию Крыма. У нас разные позиции в отношении режима Асада, и эти разногласия сохраняются", - подчеркивает Чавушоглу.

В то же время, он упрекнул европейских партнеров в непоследовательности, касающейся отношений Турция-РФ.

"После инцидента немало стран НАТО и ЕС советовали нам нормализовать отношения с Россией... Мы нормализовали, и после этого меня начали спрашивать, зачем мы это сделали", - утверждает глава турецкого МИД.