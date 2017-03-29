В Минске договорились о новом режиме тишины

Источник: КорреспонденТ.net

В Минске участники контактной группы договорились о введении режима тишины на Донбассе с 1 апреля. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе Дарка Олифер в Facebook.

"Кроме того, с 1 апреля, к поминальным дням, запланировано существенное ускорение процедуры пересечения линии соприкосновения на КПВВ, в частности, планируется продлить работу пунктов пересечения в утренние и вечерние часы", - добавила он.

Олифер также отметила, что Украина на переговорах снова обратила внимание на признание Россией документов ДНР и ЛНР.

Кроме того, по ее словам, сепаратисты отказались допустить в процесс по обмену пленными представителей Международного Комитета Красного Креста и Комитета по правам человека ООН.