В Минске договорились о режиме тишины на Пасху

Источник: Українські новини

Публичное акционерное общество "Укрзализныця" назначило еще 4 дополнительных поезда на период с 13 по 18 апреля 2017 года. Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передают Українські Новини.

Так, поезд №282 "Запорожье - Киев" будет отправляться из Запорожья 13 и 17 апреля, из Киева 14 апреля.

Поезд №175/176 "Кривой Рог - Киев" отправится из Киева 17 апреля.

Поезд №228 "Одесса - Львов" отправится из Одессы 13,14, 16 апреля, из Львова 14, 15, 17 апреля.

Поезд №251/252 "Днипро - Одесса" назначен с отправлением из Днипра 14, 16 апреля и из Одессы 15, 17 апреля.

Всего с 13 по 18 апреля будут курсировать 24 дополнительных поезда на популярных направлениях, а также будет увеличена периодичность курсирования 6 поездов из графика.