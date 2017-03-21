В Москве отпустили украинского журналиста

Источник: КорреспонденТ.net

В Москве полиция отпустила задержанных украинских журналистов Романа Цимбалюка агентства УНИАН, оператора телеканала 1+1 Никиту Бородина и аспиранта исторического факультета МГУ Захара Сарапулова.

"После трех часов пребывания в отделении полиции по МГУ меня, оператора и Захара отпустили", - цитирует Цимбалюка УНИАН.

По его словам, они находились в отделении полиции три часа.

"В это время с каждым по отдельности провели допрос. Сказали, что мы обязаны в такой ситуации дать объяснения, что я и сделал. Они хотели, чтоб это было в письменной форме, но согласно ст.51 Конституции РФ я это делать не обязан, и отказался", - сказал он.

"Так написал им, чтоб читали информационное агентство УНИАН и смотрели 1+1. После этого какой-то уполномоченный провел со мной более плотный допрос в течение 10 минут. Я его записал, он у меня есть на диктофоне", - добавил Цимбалюк.

Ранее в МИД Украины задержание Романа Цимбалюка в Москве назвали провокацией.