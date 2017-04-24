В НАБУ показали, где выведенные из Украины деньги

Источник: КорреспонденТ.net

В НАБУ опубликовали видео, рассказывающее о том, в каких странах "осели" незаконно выведенные из Украины деньги.

Сообщается, что всего из Украины вывели более 2,27 миллиарда гривен, 0,42 миллирда долларов США, 4,3 миллиона евро и 825 тысяч фунтов стерлингов.

При этом большая часть этих денег была выведена в Британию - 208,133 миллионов долларов, Латвию - 73,36 миллионов долларов, а также Австрию - 2 миллиарда гривен и 10,8 миллионов долларов.

Еще 19,693 миллиона долларов вывели на Британские Виргинские остров, а в Германии и Испании подозреваемые в выводе средств покупали элитную недвижимость.

Отмечается, что всего детективы нашли "след" украинской коррупции в 41-й стране мира. (на днях НАБУ направило 161 ходатайство о международной правовой помощи в компетентные органы этих государство - ред.)