В НАБУ рассказали о причинах обыска в Нацбанке

Источник: КорреспонденТ.net

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) изымают в Нацбанке документы в рамках расследования злоупотреблений чиновников в 2015-2016 годах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ своим служебным положением в интересах третьих лиц, которые по предварительному сговору с должностными лицами ряда коммерческих банков в нарушение закона "О банках и банковской деятельности" совершили действия, повлекшие тяжкие последствия государственным интересам. Речь идет о периоде 2015-2016 годов", – говорится в сообщении НАБУ.

Также отмечается, что сотрудники Нацбанка добровольно предоставляют документы детективам НАБУ и сотрудникам Департаментам защиты экономики Нацполиции, которые проводят следственные действия в здании.

"Расследование по этим фактам детективы НАБУ начали в феврале 2017 года. Сейчас ни одному из участников о подозрении не сообщается. Расследование продолжается", – отметили в агентстве.