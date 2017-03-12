В непризнанной Абхазии проходят парламентские выборы

Источник: РБК-УКРАИНА

В непризнанной Абхазии, отколовшейся от Грузии, продолжается голосование на выборах в парламент. Пока все проходит без эксцессов, передает BBC. Представители ЦИК Абхазии сообщили, что активность избирателей "очень хорошая", избирательные участки открыли в 8:00 по местному времени.

В целом Абхазия поделена на 35 избирательных округов, 137 кандидатов баллотируются. В списки избирателей включили 131,5 тысячи людей. На выборы прибыли 39 иностранных наблюдателей из России, Нагорного Карабаха, Южной Осетии, самопровозглашенных "республик" Донбасса и Приднестровья.

В декабре в Абхазии состоялись акции протеста против президента Рауля Хаджимби. Его предшественник, экс-президент Александр Анкваб, который в свое время ушел в отставку, теперь баллотируется в парламент. Как известно, Абхазия объявила о своей независимости после российско-грузинского военного конфликта в августе 2008 года. Ее независимость сейчас признают лишь Россия, Венесуэла, Никарагуа и Науру. ООН, как и раньше, рассматривает Абхазию как территорию Грузии, а Тбилиси настаивает на том, что РФ оккупировала территорию Абхазии (как и Южной Осетии).

Москва утверждает, что помогает двум непризнанным государствам.

Напомним, спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе рассчитывает, что РФ отзовет свое признание Абхазии и Южной Осетии как независимых государств.



