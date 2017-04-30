В Николаеве запретили демонстрации на 1-2 мая

Источник: КорреспонденТ.net

Исполком Николаевского городского совета решил запретить проведение массовых мероприятий на территории города 1 и 2 мая. Об этом говорится в соответствующем решении, которое обнародовал член исполкома Андрей Ермолаев.

"Запретить проведение массовых мероприятий на территории города Николаева 1 и 2 мая 2017 года. Рекомендовать Главному управлению Национальной полиции в Николаевской области, управлению Службы безопасности Украины в Николаевской области принять необходимые меры по усилению безопасности людей в местах их массового пребывания и обеспечение общественного порядка на территории города Николаева, предупреждению, выявлению и пресечению террористической деятельности, обеспечения безопасности объектов возможных террористических посягательств", – говорится в решении исполкома.

Отмечается, что решение принято в целях обеспечения общественного порядка в Николаеве во время майских праздников 1-2 мая, повышение мер безопасности, охраны прав, свобод и законных интересов граждан, своевременного выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению террористических актов, реагирования и прекращения террористических актов и минимизации их последствий.

Меры приняты учитывая обращение областных управления Нацполиции и СБУ по оценке уровня террористической угрозы на территории области".