В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей: 28 человек пострадали

Источник: 112.ua

В Новом Орлеане (штат Луизиана, США) в скопление людей, которые были зрителями парада (Krewe of Endymion parade) въехал автомобиль. Минимум 28 человек пострадали, 21 госпитализирован. Минимум 10, как сообщалось, в критическом состоянии.

Об этом сообщило агентство Associated Press, со ссылкой на полицию.

Сообщается, что в связи с инцидентом арестован человек. Версия о теракте не рассматривается.

Как сообщает телеканал FOX8, со ссылкой на очевидцев, прежде чем въехать в скопление людей, водитель задел несколько автомобилей на улице.

По данны Daily Mail, водитель автомобиля находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.