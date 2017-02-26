В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей: 28 человек пострадали
Источник: 112.ua
26.02.2017
В Новом Орлеане (штат Луизиана, США) в скопление людей, которые были зрителями парада (Krewe of Endymion parade) въехал автомобиль. Минимум 28 человек пострадали, 21 госпитализирован. Минимум 10, как сообщалось, в критическом состоянии.
Об этом сообщило агентство Associated Press, со ссылкой на полицию.
Сообщается, что в связи с инцидентом арестован человек. Версия о теракте не рассматривается.
Как сообщает телеканал FOX8, со ссылкой на очевидцев, прежде чем въехать в скопление людей, водитель задел несколько автомобилей на улице.
По данны Daily Mail, водитель автомобиля находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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