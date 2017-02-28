В новых гибких iPhone Apple откажется от единственной кнопки и разъемов, - WSJ

Источник: Українські новини

В новом айфоне Apple планирует отказаться от разъемов Lightning в пользу USB Type-C, сделать экран изогнутым, как в флагманах Samsung, и отказаться от кнопки "Домой". Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на китайских поставщиков и внутренние источники компании.



По данным собеседников издания, Apple выпустит три модели смартфона, одна из которых будет иметь гибкий OLED-экран, наподобие тех, что используются в флагманах от Samsung, например в Galaxy S7 Edge. Кроме того, все устройства получат порт USB-C для зарядки и подключения аксессуаров вместо Lightning, а на замену кнопке "Домой" придет функциональная область в нижней части экрана.

Издание уточнило, что компания уже обратилась к Samsung с крупным заказом на гибкие OLED-дисплеи для одной из моделей нового iPhone, так как это единственный поставщик на рынке, способный произвести достаточное количество дисплеев. Также новые айфоны избавятся от кнопки "Домой". Представители обеих компаний от комментариев отказались.

Источники издания добавили, что в 2017 году выйдет три модели iPhone: две с классическими ЖК-дисплеями и одна с OLED.