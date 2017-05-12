В Одессе дельфины заплыли в акваторию порта

Источник: Українські новини

В четверг, 11 мая, жители Одессы засняли дельфинов в акватории Одесского порта.

Как пишет "Думская", дельфины не боятся людей, а один любопытный представитель китообразных даже подплыл к оператору. При том дельфины в порту - достаточно редкое явление.

Ранее два дня в прибрежной зоне Черного моря дельфины кормились и перемещались в морских водах НПП "Тузловские лиманы". Их число колебалось от 30 до 100 особей в разных семейных группировках.