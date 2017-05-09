В Одессе оркестр ВМС необычно поздравил ветерана

Источник: КорреспонденТ.net

В Одессе 9 мая военнослужащие ВМС Украины поздравили с Днем Победы полковника в отставке Ивана Кулибабу, который встретил войну 22 июня во время службы на Черноморском флоте в Керчи. Об этом сообщает Думская.

Поскольку по состоянию здоровья Иван Трофимович, которому сейчас 96 лет, не смог принять участие в общегородских торжественных мероприятиях, военные моряки решили поздравить его дома.

"Мы давно и хорошо знакомы с Иваном Трофимовичем. Мы рассчитывали, что ветеран, который сейчас не совсем хорошо себя чувствует, услышит военный оркестр и появится на балконе. Он и услышал нас, вышел, а позже позволил зайти в квартиру и поздороваться", - рассказал активист общественной организации "Ветераны Военно-Морских Сил Украины" полковник запаса Олег Найда.

Военные моряки в гостях у фронтовика поздравили его с праздником Победы, поблагодарили за мир на нашей земле и пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Когда полковник в отставке Иван Кулибаба вышел на балкон провожать гостей, то снизу ему вместе с военными аплодировал весь двор.