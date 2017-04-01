В Одессе прошло карнавальное шествие по случаю открытия "Юморины"

Источник: Українські новини

Сегодня, 1 апреля, в Одессе прошло официальное открытие "Юморины", в честь которого прошел традиционный парад. Об этом сообщает "Думская".

Несмотря на часовую задержку, карнавальное шествие получилось красочным и веселым. Перед одесситами, выстроившимися по обе стороны Дерибасовской, прошагала и проехала разношерстная толпа участников парада.

Во главе шествия, за полицейскими машинами, шли дети в тельняшках, изображающие символ прошлых юморин, того самого морячка из 1970-х. За ними двигались участники фестиваля Комедиада — клоуны со всего мира, — а также фестиваля Рыжий город.