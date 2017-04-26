В Одессе вернули ряд декоммунизированных улиц

Источник: КорреспонденТ.net

Одесский горсовет вернул названия ряду улиц, которые переименовал прошлый глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили в рамках декоммунизации, передает Думская.

Сообщается, что соответствующий проект решение внес бывший и.о. мэра Олегом Брындаком и пока не опубликован.

Отмечается, что 56 топонимических объектов были переименованы в соответствии с прошлогодними рекомендациями историко-топонимической комиссии.

Кроме того, старые названия вернули улице переулку Бабушкина, улицам Бирюкова, Валентины Терешковой, Гончарова, Обнорского, Белинского, Бадаева, Богданова - как не подпадающие под действие декоммунизационного закона. Вернули также название проспект Маршала Жукова.

Имя Небесной Сотни горсовет присвоил улице Карла Либкнехта в Киевском районе (тянется от 411-й батареи до Черноморки).

Одесский горсовет вернул названия ряду улиц, которые переименовал прошлый глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили в рамках декоммунизации, передает Думская.

Сообщается, что соответствующий проект решение внес бывший и.о. мэра Олегом Брындаком и пока не опубликован.

Отмечается, что 56 топонимических объектов были переименованы в соответствии с прошлогодними рекомендациями историко-топонимической комиссии.

Кроме того, старые названия вернули улице переулку Бабушкина, улицам Бирюкова, Валентины Терешковой, Гончарова, Обнорского, Белинского, Бадаева, Богданова - как не подпадающие под действие декоммунизационного закона. Вернули также название проспект Маршала Жукова.

Имя Небесной Сотни горсовет присвоил улице Карла Либкнехта в Киевском районе (тянется от 411-й батареи до Черноморки).