В Одессе "заминировали" Куликово поле

Источник: КорреспонденТ.net

В Одессе поступило сообщение о минировании Куликова поля, где проходят траурные мероприятия.

Правоохранители временно перекрыли вход со стороны Канатной, а людей, которые уже находятся на площади, эвакуируют, направляя к другому выходу, сообщает Думская.

Один из "куликовцев" (так называют пророссийски настроенных активистов) оказал сопротивление, и полиции его пришлось задержать.

Позже сообщение о минировании не подтвердилось. Людей снова пускают на поле.