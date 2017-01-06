В Одесской области 27 населенных пунктов осталось без света в Сочельник
Источник: Українські новини
06.01.2017
27 населенных пунктов обесточены из-за непогоды в Одесской области по состоянию на 19:00 пятницы.
Об этом говорится в сообщении Одесской областной государственной администрации на странице в социальной сети Facebook.
"Отключено 27 населенных пункта в 10 районах области", - сказано в нем.
В работах по восстановлению электроснабжения задействованы 62 бригады и 72 единицы техники компании "Одессаоблэнерго".
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