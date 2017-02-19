В одесском аэропорту задержали гражданина Турции, который находился в международном розыске
Источник: 112.ua
19.02.2017
В Одесском аэропорту задержали гражданина Турции, который находился в международном розыске за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Так, в международном пункте пропуска "Одесса - аэропорт" во время оформления пассажиров, прибывших авиарейсом "Стамбул-Одесса", сработала база данных "Интерпол". Выяснилось, что иностранца разыскивают с целью ареста за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков и дальнейшей экстрадиции в Бельгию.
По данному факту проинформированы украинское бюро Интерпола в г. Киев. Гражданина Турции задержали и передали представителям Национальной полиции.
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