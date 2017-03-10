В одесском казино устроили перестрелку из-за крупного выигрыша

Источник: Українські новини

В подпольном казино Одессы семь человек устроили перестрелку из-за крупного выигрыша, пишет "Думская".

Как рассказали изданию завсегдатаи заведения, перед конфликтом некий гражданин Турции выиграл в казино 260 тысяч гривен. Ему выдали 60 тысяч и пообещали отдать на следующий день еще 200 тысяч. Однако когда он приехал за выигрышем, ему отказались отдавать деньги. Обиженный турок уехал и вернулся ночью уже с подкреплением. В "казино" вызвали "крышу".

В последствие спор перерос в драку, которая сопровождалась стрельбой. Соседи заведения вызвали полицию, но когда она прибыла, бандиты уже скрылись, прихватив с собой "счастливого" игрока. Уже на следующий день его отпустили, но выигрыш так и не отдали.

По данным журналистов, конфликт произошел между двумя группировками, каждую из которых возглавляют… бывшие сотрудники милиции. Одна состоит из бывших сотрудников "Беркута" и спортсменов, другая - из бывших милиционеров и представителей одного из нацменьшинств.