В одном видео собрали финальные сцены фильмов, получивших "Оскар"

Источник: Українські новини

В сети обнародовали видео с финальными сценами фильмов, которые получили "Оскар" в номинации "Лучший фильм", за последние 50 лет. Видео было обнародовано на канале Vimeo "Room 237".

В список лент за 1970-е получивших "Оскар": "Крестный отец", "Афера" и "Охотник на оленей". За 1980-е годы: "Амадей", "Из Африки", "Человек дождя". 1990-е: "Молчание ягнят", "Список Шиндлера", "Форрест Гамп" и "Титаник". 2000-е: "Гладиатор", "Чикаго", "Миллионер из трущоб". В 2010-х "Окар" получили: "Король говорит", "Артист", "12 лет рабства", "В центре внимания".