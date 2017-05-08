В Париже газом разогнали протестующих против итогов выборов

Источник: КорреспонденТ.net

Акция протеста против избрания президентом Франции лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона, начавшаяся в Париже в спокойной атмосфере, переросла в беспорядки. После того, как протестующие запустили в сторону правоохранителей фейерверк, полицейские применили против них слезоточивый газ и резиновые пули, сообщает Sputnik France.

Согласно сообщению, сила применялась и по отношению к журналистам. В частности, полиция избила сотрудника Sputnik France. У журналиста также отняли защитную каску и попытались разбить телефон, с которого он вел прямую трансляцию с места событий.

При этом подчеркивается, что это не единичный случай: многие журналисты, присутствующие на мероприятии, так же подверглись нападениям со стороны сотрудников правопорядка.