В Раде снова подрались депутаты: Сергею Лещенко порвали пиджак

Источник: 112.ua

В сессионом зале Верховной Рады подрались нардепы - изначально сообщалось, что на Сергея Лещенко накинулся Олег Барна, но по словам пострадавшего, это сделал депутат от БПП Иван Мельничук.

По словам корреспондента "112 Украина", не сразу стало понятно, кто "напал" на Лещенко.

"Начало этой схватки было удивлением для журналистов, фотографов и операторов, которые работали в ложе прессы, потому что уже более часа рассматривали закон о Конституционном суде, каждую статью. Поэтому никто не следил, что происходит между депутатами до того момента, когда в центральном проходе возникла толкотня. Сначала было непонятно, кто атаковал Сергея Лещенко. Говорили, что это нардеп из его фракции Иван Мельничук. Депутат разорвал рукав на пиджаке Сергея Лещенко. Впоследствии он просто его снял. Схватка была довольно короткой, потому что другие депутаты бросились к своим коллегам, развели их по разные стороны и даже после того успели обсудить еще несколько положений законопроекта о Конституционном суде. Это происходило, когда Сергей Лещенко просто сидел на своем месте, проголосовали за этот законопроект и уже после этого объявили перерыв. Хотя несколько депутатов из БПП и "Батькивщины" подходили к спикеру и даже требовали, чтобы объявили перерыв просто после того, как возникла толкотня. Впрочем, депутаты доголосовали и уже согласно Регламенту, после завершения рассмотрения законопроекта, ушли на перерыв", - рассказал корреспондент.

Нардеп Олег Барна в кулуарах пояснил, что он исполнял роль миротворца.

"Человек должен исходить из христианских ценностей – не врать. И то, что он подает в "Фейсбуке" информацию, откуда он взял это источник? Не может говорить человек о моральных и этических ценностях и демократических принципах, когда в душе некоторые депутаты циничные и лживые. Особенно те, которые говорят о демократических принципах европейского направления развития. То обвиняют кого-то в сексизме, врут, а сами отговариваются, и эти двойные стандарты в отношении подписей за Яценюка. Потом начинают говорить, что кто-то по указанию с Банковой что-то не делает, откуда взял эту информацию, кто сказал? Просто человек стал депутатом, но не избавился от журналистских замашек, делать пиар на представлении закрученной информации. Это беда общества. Он подал информацию, будто я не хожу на заседания комитета противодействия коррупции, якобы по указанию с Банковой, куда нас вызвали. Я его (Лещенко, - ред.) не наказывал, я был исключительно миротворцем", - сказал Барна.