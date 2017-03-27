В Раде задумались о создании национального пантеона для почетных захоронений

Источник: Українські новини

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий выступает за создание национального пантеона для почетных захоронений украинцев.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента, передают Українські Новини.

Отмечается, что, находясь в Варшаве (Польша), Парубий принял участие в церемонии возложения цветов к могиле воинов Украинской Народной Республики на Вольском кладбище.

Председатель парламента сообщил присутствующим об идее создания национального пантеона для почетных захоронений в Украине.

"Очевидно, что существует потребность в обсуждении и реализации украинского пантеона, где будут собраны герои, погибшие за пределами Украины, чтобы украинцы смогли посетить единый пантеон и склонить перед ними головы... Есть перезахоронения, или земля с могил воинов, но должен быть национальный пантеон, который бы олицетворял весь путь борьбы за украинское государство", - подчеркнул спикер.