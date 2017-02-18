В РФ официально признали действительными "паспорта ЛДНР"

Источник: 112.ua

Российская Федерация признала действительными удостоверяющие личность документы, выданные так называемыми властями "ДНР" и "ЛНР". Соответствующий указ с подписью президента РФ Владимира Путина размещен на сайте главы российского государства.

"На период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений: в Российской Федерации признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях", - говорится в документе.

При этом отмечается, что на основании документов, выданных в "ДНР" и "ЛНР", разрешается въезд в Россию.

Указ вступает в силу со дня его подписания.