В РФ завели дело на еще двух украинских военных

Источник: КорреспонденТ.net

Следком России заочно обвинил двух офицеров ВСУ - командира 58-й отдельной мотопехотной бригады полковника Сергея Заболотного и командира 16-го мотопехотного батальона той же бригады подполковника Олега Громадского. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте СКР.

Обвинения предъявлены по части 3 статьи 33, части 1 статьи 356 УК РФ ("Организация применения запрещенных методов и средств ведения войны").

Офицеров обвиняют якобы в артиллерийском и минометном обстрелах поселка Спартак и города Ясиноватая Донецкой области. В результате отмечались повреждения жилых домов, также якобы получил тяжелое ранение один из местных жителей.

Напомним, ранее Следком возбудил дело в отношении трех украинских офицеров. А до этого открыли дело против Муженко и Полторака завели новые дела.