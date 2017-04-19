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В РФ завели дело на еще двух украинских военных

Источник: КорреспонденТ.net

19.04.2017

Следком России заочно обвинил двух офицеров ВСУ - командира 58-й отдельной мотопехотной бригады полковника Сергея Заболотного и командира 16-го мотопехотного батальона той же бригады подполковника Олега Громадского. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте СКР.
 
Обвинения предъявлены по части 3 статьи 33, части 1 статьи 356 УК РФ ("Организация применения запрещенных методов и средств ведения войны").
 
Офицеров обвиняют якобы в артиллерийском и минометном обстрелах поселка Спартак и города Ясиноватая Донецкой области. В результате отмечались повреждения жилых домов, также якобы получил тяжелое ранение один из местных жителей.
 
Напомним, ранее Следком возбудил дело в отношении трех украинских офицеров. А до этого открыли дело против Муженко и Полторака завели новые дела.
 
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