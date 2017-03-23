В России остановили деятельность "Свидетелей Иеговы" и признали их экстремистами

Источник: Українські новини

Иск Минюста о признании "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, а также о запрете ее деятельности и ликвидации на территории России рассмотрит Верховный суд. Заседание назначено на 5 апреля.

В октябре 2016 года религиозное объединение получило предупреждение за экстремистскую деятельность. По итогам проверки, проведенной в феврале 2017 года, Минюст пришел к выводу, что организация действует, нарушая российское законодательство.

На официальном сайте объединения указано, что удовлетворение иска "повлечет за собой катастрофические последствия для свободы вероисповедания в России".

Ранее отделения "Свидетелей Иеговы" были ликвидированы в Орле, Старом Осколе, Белгороде, Самаре и других городах. Верховный суд признал такие решения законными.

В настоящее время в России насчитывается более 175 тысяч последователей "Свидетелей Иеговы", объединенных в 2277 религиозных групп.