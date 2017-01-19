В России построят спецклинику для Путина - СМИ
Источник: КорреспонденТ.net
19.01.2017
Цена строительства центра составит 2,9 миллиарда рублей. Сумма, которую придется потратить на оснащение клиники, не приводится.
В России построят эксклюзивную клинику для российского президента Владимира Путина и ряда чиновников, пишет Reuters со ссылкой на документы и рассказы ознакомленных с проектом источников в медобласти.
Планируется возвести трехэтажное здание в пригороде Москвы на территории бывшей "кремлевской" Центральной клинической больницы. Как ожидается, строительство должно быть завершено в 2020 году.
По словам двоих собеседников агентства, проект предназначен для президента Владимира Путина "и его окружения".
Корпус сможет единовременно обслуживать 10 пациентов. В клинике будет две VIP-палаты площадью 200 квадратных метров, конференц-зал, комната для проведения встреч и бассейн.
Цена строительства центра составит 2,9 миллиарда рублей. Сумма, которую придется потратить на оснащение клиники, не приводится.
В письменном ответе на запрос Reuters департамент управления имуществом Кремля подтвердил, что клиника строится, но утверждает, что она будет рассчитана на сотни чиновников.