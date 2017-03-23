В России признание паспортов ДНР назвали временным

Источник: КорреспонденТ.net

Признание Россией документов ДНР и ЛНР является временной мерой, которая прямо зависит от выполнения минских соглашений.

Об этом заявил член российского Совбеза РФ и председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов.

"Признание паспортов ДНР и ЛНР носит временный характер. Официально скажу, как есть - до выполнения минских соглашений. Это правильный шаг, но дипломатический", - сказал он.

Грызлов добавил, что вопрос о признании "республики" вообще не стоит.

Напомним, указ о признании Россией документов ЛНР и ДНР был подписан президентом РФ 18 февраля. В ОБСЕ заявили, что тем самым Россия фактически признала ДНР и ЛНР.

В Кремле же говорили, что возможность признания Россией ДНР и ЛНР полностью зависит от Владимира Путина.